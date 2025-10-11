Bagajdan çekiç aldı, trafiği birbirine kattı

İstanbul Kağıthane’de trafikte tartıştığı sürücünün aracına bagajından aldığı çekiçle saldıran kişi gözaltına alındı. Şüpheliye idari para cezası uygulanırken, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bagajdan çekiç aldı, trafiği birbirine kattı - 1

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte tartışma yaşayan iki sürücüden biri, aracını durdurup bagajdan aldığı çekiçle diğer sürücünün otomobiline vurdu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bagajdan çekiç aldı, trafiği birbirine kattı - 2

Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen E.F. (37)’yi kısa sürede yakaladı.

Şüpheliye “işaretle yasaklanan yerde duraklamak”, “saygısızca araç kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” maddelerinden idari para cezası kesildi.
E.F. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

