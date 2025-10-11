Bagajdan çekiç aldı, trafiği birbirine kattı

İstanbul Kağıthane’de trafikte tartıştığı sürücünün aracına bagajından aldığı çekiçle saldıran kişi gözaltına alındı. Şüpheliye idari para cezası uygulanırken, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte tartışma yaşayan iki sürücüden biri, aracını durdurup bagajdan aldığı çekiçle diğer sürücünün otomobiline vurdu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.