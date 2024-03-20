Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları

BAĞCILAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı Kimdir?

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapmış ve ticaretle meşgul olmuştur. Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. 11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.