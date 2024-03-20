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Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları

Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bağcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları..

Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları - 1

BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Adalar Belediyesini  229.593 alınan oy ve %57.89 oy oranı ile AK Parti adayı  Lokman Çağırıcı  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%57.89
  • İyi Parti%20.49
  • HDP%12.81
  • Saadet Partisi%3.84
  • BBP%2.36
  • DSP%1.25
  • Diğer%1.35

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları - 2

BAĞCILAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı Kimdir?


1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapmış ve ticaretle meşgul olmuştur. Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. 11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.
Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları - 3

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDULLAH ÖZDEMİR
  • CEM KILIÇ
  • YASİN BAHÇEKAPILI
  • HASAN KORKMAZ
  • EYÜP ALİ ÖZDEMİR
  • BÜLENT UYGUR
  • ZİYA ERDOĞAN
  • YELİZ CEYLAN
  • FARUK BAĞCI
  • İBRAHİM AYDIN
  • RAMAZAN BARIŞKAN
  • SAYİM UZUN
  • BARIŞ DOĞAN
  • ERSAN İLTER
  • SÜLEYMAN KANDİL
  • MEHMET ALİ ORTAÇ
  • SEZGİN ELÇİ
  • GÜRKAN AKBABA
  • NEBİHA DOĞAN
  • HÜSEYİN BUDAK
  • BAYKAL IŞIK
  • NEJDET DELEN
  • ERHAN AÇIKGÖZ
  • EMİNE SAĞLAM AKFIRAT
Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Başakşehir Seçim Sonuçları
Bayrampaşa Seçim Sonuçları
Beşiktaş Seçim Sonuçları
Beykoz Seçim Sonuçları
Beylikdüzü Seçim Sonuçları
Beyoğlu Seçim Sonuçları
Büyükçekmece Seçim Sonuçları
Çatalca Seçim Sonuçları
Çekmeköy Seçim Sonuçları
Esenyurt Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
Eyüpsultan Seçim Sonuçları
Kağıthane Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
Güngören Seçim Sonuçları
Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
Sultangazi Seçim Sonuçları
Tuzla Seçim Sonuçları
Ümraniye Seçim Sonuçları
Üsküdar Seçim Sonuçları
Zeytinburnu Seçim Sonuçları
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