Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye başkanı kimdir? Bağcılar Belediye başkan adayları
Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bağcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları..
BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Adalar Belediyesini 229.593 alınan oy ve %57.89 oy oranı ile AK Parti adayı Lokman Çağırıcı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%57.89
- İyi Parti%20.49
- HDP%12.81
- Saadet Partisi%3.84
- BBP%2.36
- DSP%1.25
- Diğer%1.35