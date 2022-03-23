Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

Haberler - DHA 23.03.2022 - 12:18
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.
Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırıldı ancak helkeltraş Ziyatin Nuriev meydan için yeni bir Atatürk rölyefi (kabartma) hazırladı.
18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu. Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi.
Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi" dedi.
15 yıldır Bağcılar'da yaşayan Servet Kazan da, "Birebir Atatürk'e benzemiyor daha önce arkada bir tane vardı o kopyası gibiydi. Şu anda burnunda, surat ifadesinde falan farklılıklar görebiliyorum" diye konuştu.
20 yılı aşkın süredir ilçede yaşayan İsmail Çavuşoğlu ise, "Ben pek Atatürk olduğunu çıkaramadım. Baktım baktım benzetemedim. Beğendim, değişik bir şey olmuş ama pek benzetememişler" sözlerini kullandı.
10 yıldır ilçede yaşayan Yusuf Uğurlu da, "Eskisi gibi güzel bulmadım. Eskisi daha güzeldi, beğenmedim" dedi.
Necati Ay ise anıtı beğendiğini belirterek, "Bence çok güzel olmuş. Yakışmış, ortama uymuş. Ben beğendim" diye konuştu.
Heykeltıraş Ziyatin Nuriev, anıtın Atatürk'ün herhangi bir fotoğrafı alınarak yapılmadığını belirterek, "Bu Atatürk'ün bir fotoğrafını alarak 3 boyutlu hale getirme çalışmasının ötesinde bir iş, o kadar basite indirgenmemiş bir çalışma. Bu çalışmada Atatürk'ün toplumun yapısıyla ilgili hayallerine değinmek istedim. Çalışmaya rölyef diyebiliriz. Ortada Atatürk var, Atatürk'ün arkasında da rölyef grubu var" dedi.
Anıtı 1 yılı aşkın sürede hazırladığını ifade eden Nuriev, Atatürk ile 25 yıl öncesine dayanan birkaç çalışması daha olduğunu belirtti.
Nuriev, "Ne yapılırsa yapılsın, beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu ben biliyorum ve kabulleniyorum çünkü fikrini söylemek herkesin hakkıdır" ifadelerini kullandı.
Heykeli yapan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'i tanıdığını kaydeden öğretim görevlisi ve sanatçı Seydi Murat Koç ise, "Sanatçının yaptığı işte bir tarzı var. O üslubu ve tarzı bu heykelde görebiliyoruz. Hep alışık olan üç boyuttan dışarı çıktığı için ve sanatçı yorumu eklendiği için yadırganmış olabilir. Bu heykele bakarken de eğitime ihtiyaç var" dedi.
Bu tür heykeller için üst bir kurul ya da danışma kurulunun olması gerektiğini, böyle bir kurulun ise Türkiye'de bulunmadığını belirten Koç, "Bu tür meydanda kullanılacak heykeller için danışma kurulunun yorumu ve önerisi alınabilir. Tüm heykeller için de belki bir halk oyu yoklaması yapılabilir. Sanat çok öznel bir şey" sözlerini kullandı.