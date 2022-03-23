Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

"HEYKELLER İÇİN DANIŞMA KURULU OLMALI"

Bu tür heykeller için üst bir kurul ya da danışma kurulunun olması gerektiğini, böyle bir kurulun ise Türkiye'de bulunmadığını belirten Koç, "Bu tür meydanda kullanılacak heykeller için danışma kurulunun yorumu ve önerisi alınabilir. Tüm heykeller için de belki bir halk oyu yoklaması yapılabilir. Sanat çok öznel bir şey" sözlerini kullandı.