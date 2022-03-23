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Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Anıtı hazırlayan heykeltıraş Ziyatin Nuriev, "Ne yapılırsa yapılsın beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu biliyorum ve kabulleniyorum" dedi.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 12:18

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 1

'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Anıtı kaldırıldı ancak helkeltraş  Ziyatin Nuriev meydan için yeni bir Atatürk rölyefi (kabartma) hazırladı.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 2

"EN AZINDAN ATATÜRK'E BENZETİLEBİLİRDİ"

18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu.  Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi.

Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi" dedi.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 3

15 yıldır Bağcılar'da yaşayan Servet Kazan da, "Birebir Atatürk'e benzemiyor daha önce arkada bir tane vardı o kopyası gibiydi. Şu anda burnunda, surat ifadesinde falan farklılıklar görebiliyorum" diye konuştu.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 4

"BAKTIM BAKTIM BENZETEMEDİM"

20 yılı aşkın süredir ilçede yaşayan İsmail Çavuşoğlu ise, "Ben pek Atatürk olduğunu çıkaramadım. Baktım baktım benzetemedim. Beğendim, değişik bir şey olmuş ama pek benzetememişler" sözlerini kullandı.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 5

10 yıldır ilçede yaşayan Yusuf Uğurlu da, "Eskisi gibi güzel bulmadım. Eskisi daha güzeldi, beğenmedim" dedi.

Necati Ay ise anıtı beğendiğini belirterek, "Bence çok güzel olmuş. Yakışmış, ortama uymuş. Ben beğendim" diye konuştu. 

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 6

Heykeltıraş Ziyatin Nuriev, anıtın Atatürk'ün herhangi bir fotoğrafı alınarak yapılmadığını belirterek, "Bu Atatürk'ün bir fotoğrafını alarak 3 boyutlu hale getirme çalışmasının ötesinde bir iş, o kadar basite indirgenmemiş bir çalışma.  Bu çalışmada Atatürk'ün toplumun yapısıyla ilgili hayallerine değinmek istedim. Çalışmaya rölyef diyebiliriz. Ortada Atatürk var, Atatürk'ün arkasında da rölyef grubu var" dedi.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 7

"FİKRİNİ SÖYLEMEK HERKESİN HAKKI"

Anıtı 1 yılı aşkın sürede hazırladığını ifade eden Nuriev, Atatürk ile 25 yıl öncesine dayanan birkaç çalışması daha olduğunu belirtti.

Nuriev,  "Ne yapılırsa yapılsın, beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu ben biliyorum ve kabulleniyorum çünkü fikrini söylemek herkesin hakkıdır" ifadelerini kullandı.   

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 8

Heykeli yapan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'i tanıdığını kaydeden öğretim görevlisi ve sanatçı Seydi Murat Koç ise, "Sanatçının yaptığı işte bir tarzı var. O üslubu ve tarzı bu heykelde görebiliyoruz. Hep alışık olan üç boyuttan dışarı çıktığı için ve sanatçı yorumu eklendiği için yadırganmış olabilir. Bu heykele bakarken de eğitime ihtiyaç var" dedi.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 9

"HEYKELLER İÇİN DANIŞMA KURULU OLMALI"

Bu tür heykeller için üst bir kurul ya da danışma kurulunun olması gerektiğini, böyle bir kurulun ise 'de bulunmadığını belirten Koç, "Bu tür meydanda kullanılacak heykeller için danışma kurulunun yorumu ve önerisi alınabilir.  Tüm heykeller için de belki bir halk oyu yoklaması yapılabilir. Sanat çok öznel bir şey" sözlerini kullandı.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması - 10

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