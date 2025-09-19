Bağcılar'da beş katlı binada yangın paniği: Fırının bacası çatıyı yaktı!
İstanbul Bağcılar'da bir pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar, binanın çatısını tutuşturdu. Alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağcılar'da beş katlı binada yangın paniği yaşandı.
Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki 140 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre binanın girişindeki pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar apartmanın çatısına sıçradı.
Apartmanın çatısını bir süre sonra alevler kapladı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.