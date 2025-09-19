Bağcılar'da beş katlı binada yangın paniği: Fırının bacası çatıyı yaktı!

İstanbul Bağcılar'da bir pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar, binanın çatısını tutuşturdu. Alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da beş katlı binada yangın paniği yaşandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki 140 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre binanın girişindeki pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar apartmanın çatısına sıçradı.

Apartmanın çatısını bir süre sonra alevler kapladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

Yangın giderek büyüdü ve çatı katındaki alevler yan binanın çatısına da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü.

Çatısı yanan apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya atarken sokakta kısa süreli panik yaşandı.

İKİ BİNANIN ÇATISINDA HASAR OLUŞTU

Bir kişi ise çatısı yanan binanın bitişişinde park halinde bulunan otomobilin zarar görmemesi için aracın kaputuna bez serdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki binanın çatısında hasar oluştu.

