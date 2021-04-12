Bağcılar'da corona virüs etkinliği

Bağcılar'da belediye tarafından corona virüs etkinliği düzenlendi. Corona virüs kostümlü animatörler vatandaşların ilgisini çekti.

Anadolu Ajansı 12.04.2021 - 16:20

Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 1
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi, son dönemlerde yükselişe geçen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının ardından salgının ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 2
Etkinliğe, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti İlçe başkanı katıldı.
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 3
Belediye çalışanları, virüs kostümü giyerek , vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, kurallara uyanlara gül verilirken, uymayanlara ise kırmızı kart gösterildi.

Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 4
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'umuz vaka sayılarında yükselmeye devam ediyor ve bunun bir an önce normal standartlara gelmesi en büyük arzuları olduğunu kaydederek, " Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu toplumu ilgilendiren bir olay, bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. Maske, mesafe hijyen diyoruz" dedi.
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 5
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 6
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 7
Bağcılar'da corona virüs etkinliği - 8

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