Bağcılar'da corona virüs etkinliği

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'umuz vaka sayılarında yükselmeye devam ediyor ve bunun bir an önce normal standartlara gelmesi en büyük arzuları olduğunu kaydederek, " Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu toplumu ilgilendiren bir olay, bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. Maske, mesafe hijyen diyoruz" dedi.