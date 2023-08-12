Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”