Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Batışehir’de bir kadın, rezidansın balkonunda havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası, emniyet güçleri harekete geçti. Havaya ateş açan kadının İranlı model Rana A. olduğu belirlendi. Rana A.’yı gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada kuru sıkı tabanca buldu.

Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı - 1

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Batışehir’de bir kadın, rezidansın balkonundan havaya rastgele ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı - 2

Görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Polis, görüntülerdeki kişinin İranlı model Rana A. olduğunu belirledi.

Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı - 3

Rana A., olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

İranlı modelin evinde yapılan aramada, kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı - 4

Olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin  ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir.  Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı - 5
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