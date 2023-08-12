Bağcılar’da havaya ateş açan kadına gözaltı | İranlı model olduğu ortaya çıktı
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Batışehir’de bir kadın, rezidansın balkonunda havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası, emniyet güçleri harekete geçti. Havaya ateş açan kadının İranlı model Rana A. olduğu belirlendi. Rana A.’yı gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada kuru sıkı tabanca buldu.
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Batışehir’de bir kadın, rezidansın balkonundan havaya rastgele ateş açtı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.