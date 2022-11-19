Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı

İstanbul'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi M.Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu.
Ev sahibi M.Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile evin kapısını ve duvarın bir kısmını kırdı.
İddiaya göre, evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı. Güner, ev sahibinden şikayetçi oldu.