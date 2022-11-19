Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı

İstanbul Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi M.Ç., kiracısı Muhammet Güner’in eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı. Kiracı Güner ise karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 1

İstanbul'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı.

Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 2

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi M.Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu.

Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 3

Ev sahibi M.Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile evin kapısını ve duvarın bir kısmını kırdı.

Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 4

İddiaya göre, evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı. Güner, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 5
Bağcılar'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Balyozla kapıyı kırdı - 6

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