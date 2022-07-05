Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

"ÇOK SEVİMLİYDİ"

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, "Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler" diye konuştu..