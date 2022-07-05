Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

Bağcılar'da nereden geldiği bilinmeyen bir maymunun ağaçlarda gezdiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. Mahalle sakinlerinin "Gel kızım gel" diyerek maymuna muz uzattıkları ve ekibe yardım ettikleri anlar ise dikkat çekti.

Haberler - DHA 05.07.2022 - 14:07

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 1

Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun mahalle halkını şaşırttı.

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 2

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 3

Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. 

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 4

Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. 

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 5

Mahalle sakinlerinin ise "Gel kızım gel" diyerek muz uzatması dikkat çekti. 

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 6

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. 

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 7

Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi.

Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu.

Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 8

"ÇOK DUYGULANDIM"

Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeyince belediyeyi aradık. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.

Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - 9

"ÇOK SEVİMLİYDİ"

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, "Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler" diye konuştu..

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