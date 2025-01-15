Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi

TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bağcılar'da, 13 Ocak günü 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adrese ihbarı üzerine giden polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem S.’nin yaşamını yitirdiğini, 5 yaşındaki kardeşi Ahmet S.’nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı Ahmet S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Meryem’in cenazesi de özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.