Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi
İstanbul Bağcılar’da girdiği evde 12 yaşındaki kız çocuğunu kaldırım taşıyla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan Zekeriya A. isimli katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zekeriya A. ilk sorgusunda aile ile daha önce tanıştığını, elektrik işi için eve geldiğini ve parasını istemesi üzerine küçük kızın kendisine bıçak çektiğini savundu. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bağcılar’da yaşanan taşlı vahşetin katil zanlısı adliyeye sevk edildi.