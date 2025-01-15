Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar’da girdiği evde 12 yaşındaki kız çocuğunu kaldırım taşıyla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan Zekeriya A. isimli katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zekeriya A. ilk sorgusunda aile ile daha önce tanıştığını, elektrik işi için eve geldiğini ve parasını istemesi üzerine küçük kızın kendisine bıçak çektiğini savundu. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 1

İstanbul Bağcılar’da yaşanan taşlı vahşetin katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 2

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak’ta bir evde Suriye uyruklu Meryem S.’nin yaşamını yitirdiği, kardeşi Ahmet S.’nin başından ve gözünden yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Zekeriya A.’nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 3

TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bağcılar'da, 13 Ocak günü 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adrese ihbarı üzerine giden polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem S.’nin yaşamını yitirdiğini, 5 yaşındaki kardeşi Ahmet S.’nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı Ahmet S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Meryem’in cenazesi de özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 4

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S’nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Yapılan araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Zekeriya A. (51) düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 5

İLK SORGUSUNDA NE SÖYLEDİ?

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili adliyeye sevk edildi - 6

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıkmıştı.

Olay günü, maktulün annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlenmişti.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla küçük Meryem’i öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etmişti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenilmişti.
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