Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili tutuklandı
İstanbul Bağcılar’da girdiği evde 12 yaşındaki kız çocuğunu kaldırım taşıyla öldürüp, 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan Zekeriya A. isimli katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zekeriya A. ilk sorgusunda aile ile daha önce tanıştığını, elektrik işi için eve geldiğini ve parasını istemesi üzerine küçük kızın kendisine bıçak çektiğini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Zekeriyya A'nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.