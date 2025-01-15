Bağcılar’da taşlı vahşet: Meryem’in katili tutuklandı

MERYEM'İN KATİLİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen Zekeriyya A, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan

tutuklandı.