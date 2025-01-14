Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı!
Bağcılar’da korkunç bir olay yaşandı. Zekeriya A. isimli kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki Meryem isimli kız çocuğu öldü, 5 yaşındaki kardeşi Ahmet ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zekeriya A. isimli saldırganın, olaydan bir gün önce eve misafirliğe gittiği öğrenildi. Ertesi gün aynı eve yeniden gelen saldırganın, kaldırım taşıyla küçük kızı öldürdüğü, eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı öğrenildi. Saldırgan ilk ifadesinde küçük kızın kendisine bıçak çektiğini de iddia etti. Zekeriya A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir eve giren Zekeriya A. isimli kişi evdeki çocuklara taşla saldırdı.