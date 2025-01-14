Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı!

Bağcılar’da korkunç bir olay yaşandı. Zekeriya A. isimli kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki Meryem isimli kız çocuğu öldü, 5 yaşındaki kardeşi Ahmet ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zekeriya A. isimli saldırganın, olaydan bir gün önce eve misafirliğe gittiği öğrenildi. Ertesi gün aynı eve yeniden gelen saldırganın, kaldırım taşıyla küçük kızı öldürdüğü, eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı öğrenildi. Saldırgan ilk ifadesinde küçük kızın kendisine bıçak çektiğini de iddia etti. Zekeriya A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 1

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir eve giren Zekeriya A. isimli kişi evdeki çocuklara taşla saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 2

MERYEM ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 12 yaşındaki kız çocuğu Meryem S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Meryem'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 3

Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmet S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 4

SALDIRGAN YAKALANDI

Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Cinayetin ardından harekete geçen polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 5

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Zekeriya A.’nın olaydan bir gün önce cinayetin işlendiği eve misafirliğe gittiğini belirledi.

Olay günü, maktul çocuğun annesi G.S.’nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi’ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla küçük Meryem’i öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etti.

Anne G.S.’nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 6

ANNENİN FERYADI: CİĞERİM YANIYOR

Adli Tıp Kurumu Morgu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem S.’nin cenazesi annesi Gülizar S.’ye teslim edildi.

Adli Tıp önünde açıklama yapan acılı anne, “İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali’yi dövdü. Ciğerim yanıyor.” diyerek feryat etti.
Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 7

Ailenin bir yakını olan Şaban Vaspan ise olayı kimin gerçekleştirdiği bilmediklerini söyledi.

Vaspan, “Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz.” diye konuştu.

Cenazenin Suriye’ye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 8

KATLİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Vahşi cinayette katil zanlısı Zekeriya A.’nın cinayet sonrası güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 9

Zekeriya A.’nın cinayetin ardından soğuk kanlı bir şekilde yolda yürüdüğü görülüyor.

Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı! - 10
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