Bağcılar'da taşlı vahşet: Meryem'in katili tanıdık çıktı!

ANNENİN FERYADI: CİĞERİM YANIYOR

Adli Tıp Kurumu Morgu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem S.’nin cenazesi annesi Gülizar S.’ye teslim edildi.

Adli Tıp önünde açıklama yapan acılı anne, “İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali’yi dövdü. Ciğerim yanıyor.” diyerek feryat etti.