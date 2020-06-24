Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü

VİNÇ ÇAĞRILDI Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

''GEÇERKEN ÇÖKTÜ'' Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.