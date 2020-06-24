Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü

İstanbul'da Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

DHA 24.06.2020 - 16:50 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 16:54

Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 1

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Olay Yenimahalle Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, özel halk otobüsünün geçişi sırasında sağanak yağış sebebiyle yolda çökme oluştu.
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 2

ARKA SAĞ TEKER ÇUKURDA KALDI

İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün arka sağ tekerleği çukurda kaldı.
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 3

VİNÇ ÇAĞRILDI

Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 4

''GEÇERKEN ÇÖKTÜ''

Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 5
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 6
Bağcılar'da yol çöktü: Otobüsün lastiği çukura düştü - 7

YOLCULAR YARA ALMADI

Askıda kalan otobüsün içindeki yolcular yara almadan dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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