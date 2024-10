Zeynep Hacıoğulları, "Kadıköy'de doğup, büyümüş birisi olarak çocukluğumdan beri her sene Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Bağdat Caddesi'ne geliyorum. Bu geleneği devam ettirmek için, her yıl gelmeye devam ediyoruz. Her yıl gelmeye devam edeceğiz. Her yaşta da gelmek istiyoruz. Cumhuriyet benim için; özgürlük, laiklik, eğitim hakları ve kadın hakları kavramlarını ifade ediyor." şeklinde konuştu.