Bağdat Caddesi'ni birbirine katanlara drone sürprizi
09.12.2025 13:12
İHA
Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde polis drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere para cezası kesildi.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından Bağdat Caddesi, son günlerde kuralları hiçe sayan sürücülerle gündeme geliyor.
Cadde üzerinde taşkınlık, yüksek sesle müzik, camdan sarkma ve trafik ihlallerine yönelik 8 ayrı noktada hem havadan hem karadan denetim yapıldı.
Drone destekli uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve vatandaşlar sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktalarına yönlendirildi.
Uygulamalar kapsamında, 2 bin 362 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
544 araç ile 344 motosiklet kontrol edildi.
Denetimler sırasında bir aranan firari yakalanırken, 18 yoklama kaçağı da tespit edildi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik 60 trafik cezası uygulanırken, toplam 97 bin 189 lira para cezası kesildi.
Ayrıca bir kişiye bin 406 TL tutarında idari yaptırım uygulandı.