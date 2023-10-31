BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenilmişti. Peki, Bağ-Kur primleri ne zaman düşecek? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? - 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, birçok Bağ-Kur'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle yasadan faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma kapsamında Bağ-kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. İşte, 7200 prim gün sayısında son durum...

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BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? - 2

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? - 3

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? - 4

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.

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