BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISINDA SON DURUM: Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek?
Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenilmişti. Peki, Bağ-Kur primleri ne zaman düşecek? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, birçok Bağ-Kur'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle yasadan faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma kapsamında Bağ-kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. İşte, 7200 prim gün sayısında son durum...