Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı
Şişli'de öldürülen Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol ilk ifadesinde, "Boşanmayı kabul edemedim." dedi. Aksu'nun yaşadığı mahalledeki bir terzi ise genç kadının cuma günü "Tedirginim." dediğini anlattı.
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşandı.
Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etti.
Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı gözaltında tutuluyor.