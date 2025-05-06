Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı

Şişli'de öldürülen Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol ilk ifadesinde, "Boşanmayı kabul edemedim." dedi. Aksu'nun yaşadığı mahalledeki bir terzi ise genç kadının cuma günü "Tedirginim." dediğini anlattı.

Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı - 1

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşandı.

Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etti.

Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı gözaltında tutuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı - 2

KATİLİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken saldırgan Rüstem Elibol'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.

"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti.

Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.

Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı - 3

BAHAR CİNAYETTEN İKİ GÜN ÖNCE TERZİYE "TEDİRGİNİM" DEDİ

Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'de bir terzi ise NTV'ye konuştu.

Terzi, çok neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlattı.

Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" dedi.

Bu konuşmadan iki gün sonra Aksu öldürüldü.

Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı - 4

TETİĞİ ÇEKEN SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayet soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.​

Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı - 5

BAHAR İKİ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bahar Aksu ile eski eşi 2019 yılında evlenmişti.
Şiddet evliliğin ilk yıllarında ortaya çıktı.

Aksu, 2020 yılında tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi oldu.

Genç kadın, tehditler sonrası dün sokak ortasında öldürüldü.

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