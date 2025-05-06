Bahar Aksu cinayeti: Katil Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı

BAHAR CİNAYETTEN İKİ GÜN ÖNCE TERZİYE "TEDİRGİNİM" DEDİ

Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'de bir terzi ise NTV'ye konuştu.

Terzi, çok neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlattı.

Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" dedi.

Bu konuşmadan iki gün sonra Aksu öldürüldü.