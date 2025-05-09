Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş!
Bahar Aksu'nun Şişli'de güpegündüz öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil Rüstem Elibol ve beraberindekilerin İstanbul'da keşif yaptıkları belirlendi.
İstanbul'da güpegündüz işlenen Bahar Aksu cinayetinde yeni ayrıntılar var.
Şişli'de 5 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.
Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren eski koca Rüstem Elibol İle ona yardım eden üç şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler dün tutuklandı.