Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş!

Bahar Aksu'nun Şişli'de güpegündüz öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil Rüstem Elibol ve beraberindekilerin İstanbul'da keşif yaptıkları belirlendi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 1

İstanbul'da güpegündüz işlenen Bahar Aksu cinayetinde yeni ayrıntılar var.

Şişli'de 5 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren eski koca Rüstem Elibol İle ona yardım eden üç şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler dün tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 2

İSTANBUL'A KEŞİFE GELMİŞLER

İstanbul'da işlenen vahşi cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı bir otomobille Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Aksu'nun evi ve çalıştığı yerde keşif yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin Şişli'de bir otele yerleşerek geceyi orada geçirdikleri belirlenirken, şüphelilerin otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 3

ÇANAKKALE'YE DÖNÜP BİR KİŞİ DAHA ALDILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin daha sonra Çanakkale'ye geri döndükleri 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S.'yi de alarak dört kişi olarak tekrar İstanbul'a geldikleri belirlendi.

Şüphelilerin yine Bahar Aksu'nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayet olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 4

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 5

Şüphelinin bir paylaşımında, "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana." bir diğerinde ise "İntikam en sevdiğim duygu intikam aksar unutulmaz." yazdığı tespit edildi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş! - 6

Rüstem Elibol'un bir paylaşımında ise "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklinde ifadeler kullandığı da belirlendi.

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