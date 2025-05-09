Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ve paylaşımlar ortaya çıktı: Katiller keşfe gelmiş!

ÇANAKKALE'YE DÖNÜP BİR KİŞİ DAHA ALDILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin daha sonra Çanakkale'ye geri döndükleri 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S.'yi de alarak dört kişi olarak tekrar İstanbul'a geldikleri belirlendi.

Şüphelilerin yine Bahar Aksu'nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayet olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.