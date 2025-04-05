Bahar alerjisinin 2 doğal çözümü: Geniz açıcı etkisi var
Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, bahar aylarının gelmesi ile alerjik durumların ortaya çıktığını söyleyerek, "Bahar alerjisi olanlar papatya ve melisa çayları tüketebilir" dedi.
Melisa’nın rahatlatıcı, papatyanın da geniz açıcı etkileri olduğunu söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Baharın gelmesi ile beraber ağaçların poleninden polen alerjisi olanlar, direkt iklim değişikliklerinden dolayı vücut kırgınlıkları, yorgunluklar ve havanın bir kapalı bir açık olmasının etkileri var. Bunun öncesinde de Ramazan’dan çıktık.