Bahar alerjisinin 2 doğal çözümü: Geniz açıcı etkisi var

Altun, nane yağıyla da genizlerin açılmasının sağlanabileceğini söyleyerek, "Yine dediğimiz gibi etkilenmemek için bol bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Bunun yanı sıra da zencefilin hayatımızdan eksilmemesi, bunu yazın ve kışın hem üst solunum yollarına hem de vücudun dengesi açısından kana faydası olduğundan dolayı kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında papatyanın buharı çekilebilir. Üzerlik aynı şekilde kaynatılıp, propolisin boğazı ve genizi rahatlatması için kullanılmasını öneriyoruz. Çok fazla problem yaşanırsa yanlarında nane yağı taşıyarak sürekli burun bölgesine uygulanarak genizlerin açılması sağlanabilir. Çünkü vücuda ne kadar oksijen girerse daha da rahatlar insanlar" ifadelerini kullandı.