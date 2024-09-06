Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Nihal Candan, gazeteciler tarafından adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor, Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın.” diye seslendi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.