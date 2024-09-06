Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan’ın kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Nihal Candan, gazeteciler tarafından adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor, Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın.” diye seslendi.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 1

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 2

Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 günü kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 3

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 4

Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 5

Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 6

4 Eylül Çarşamba günü görülen ilk duruşmada 5 sanığın ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Bugünkü duruşma, altıncı sanık Ahmet Yasin Çelik’in savunmasının alınmasıyla başladı.

Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan ikinci kez hakim karşısında | Duruşma salonunda Engin Polat diyaloğu - 7

“ENGİN POLAT ÇIKTI, SEN DE ÇIKACAKSIN”

Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştı.

Kardeşi Bahar’a seslenen Nihal Candan, “İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın.” dedi.
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