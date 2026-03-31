Bahar Candan'a hapis cezası
31.03.2026 13:08
AA
Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.
MAĞDUR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.
NİHAL CANDAN'IN DAVASI DÜŞTÜ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.
BAHAR CANDAN'A HAPİS CEZASI
Mahkeme, tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılık"tan 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi.
Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.
Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.
SAZAN SARMALIYLA DOLANDIRICILIK
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, bir müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı.
İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti.