Bahar etkisi bitiyor! Meteoroloji yarın için saat verdi: Ege'den giriş yapacak, Marmara'ya yayılacak

Türkiye'nin batısında iki gündür etkili olan ılık hava, yarından itibaren yerini kış şartlarına bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, batıdaki şehirlerde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya başlayacak.