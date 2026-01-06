Bahar etkisi bitiyor! Meteoroloji yarın için saat verdi: Ege'den giriş yapacak, Marmara'ya yayılacak
06.01.2026 13:17
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sistem, şiddetli fırtınayla birlikte gelecek. Doğuda ise çığ tehlikesi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Türkiye'nin batısında iki gündür etkili olan ılık hava, yarından itibaren yerini kış şartlarına bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, batıdaki şehirlerde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya başlayacak.
YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen fırtına yarın öğle saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak.
Rüzgarın, Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi var.
Doğu Karadeniz kıyıları ve bu bölgenin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışlarının ardından bölgede çığ riski arttı.
Meteorolojiden yapılan uyarıda vatandaşların bu bölgelerde çığ düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olmaları istendi.
36 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI
Fırtına ve sağanak ile çığ riskinin bulunduğu şehirler için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bu şehirler şöyle:
Afyonkarahisar
Ağrı
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzincan
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
İzmir
Kars
Kırklareli
Kütahya
Manisa
Muğla
Muş
Rize
Siirt
Tekirdağ
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Bayburt
Batman
Şırnak
Ardahan
Iğdır