Bahar etkisi bitiyor! Meteoroloji yarın için saat verdi: Ege'den giriş yapacak, Marmara'ya yayılacak

06.01.2026 13:17

NTV - Haber Merkezi

Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sistem, şiddetli fırtınayla birlikte gelecek. Doğuda ise çığ tehlikesi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Türkiye'nin batısında iki gündür etkili olan ılık hava, yarından itibaren yerini kış şartlarına bırakacak.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, batıdaki şehirlerde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya başlayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen fırtına yarın öğle saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak.

 

Rüzgarın, Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

 

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi var.

 

Doğu Karadeniz kıyıları ve bu bölgenin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışlarının ardından bölgede çığ riski arttı.

 

Meteorolojiden yapılan uyarıda vatandaşların bu bölgelerde çığ düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olmaları istendi.

Fırtına ve sağanak ile çığ riskinin bulunduğu şehirler için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu şehirler şöyle:

 

Afyonkarahisar

Ağrı

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bingöl

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

İzmir

Kars

Kırklareli

Kütahya

Manisa

Muğla

Muş

Rize

Siirt

Tekirdağ

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Bayburt

Batman

Şırnak

Ardahan

Iğdır