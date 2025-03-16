Bahar geldi, hareketlilik arttı: Gece gündüz demeden çalışıyorlar
Kars'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte un ve yem üretimi yapılan değirmenlerde hareketlilik arttı. Bölgedeki çiftçilerin hasat sezonuna hazırlık yapması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem stoklarını tamamlamasıyla birlikte değirmenlerde yoğun mesai başladı.
Kars ve çevresinde buğday, arpa ve diğer tahıl ürünlerinin işlenmesi için faaliyet gösteren değirmen işletmecileri, artan talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor.