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Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor

İstanbul'da bahar havası yerini soğuğa bırakıyor. Yurt genelinde sıcaklık 20 derece birden düşecek. Lodosun getirdiği bahar havası sert poyrazla birlikte yerini kışa bırakacak. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın ise sulu var kar ihtimali var. Meteoroloji tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uayrısı verildi.

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 1

Yurt genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken Mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Hatta kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.  

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Persembe ve Cuma günleri ülkenin genelinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekliyoruz.” dedi. 

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 3

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Çalışkan, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” diye konuştu. 

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 4

26 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 5

SICAKLIK 49 İLDE 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 6

17 MART PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 7

18 MART SALI HAVA NASIL OLACAK?

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 8

19 MART ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 9

20 MART PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor - 10

21 MART CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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