Bahar havası bitti, kış geri geliyor: İstanbul'da bugün yağmur, yarın kar bekleniyor
İstanbul'da bahar havası yerini soğuğa bırakıyor. Yurt genelinde sıcaklık 20 derece birden düşecek. Lodosun getirdiği bahar havası sert poyrazla birlikte yerini kışa bırakacak. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın ise sulu var kar ihtimali var. Meteoroloji tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uayrısı verildi.
Yurt genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken Mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Hatta kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.