Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu
Türkiye'nin büyük bölümü kış ortasında baharı yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve ılık hava etkili olacak, sıcaklıklar lodosla yüksek değerlerde olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
İşte il il beklenen hava durumu...