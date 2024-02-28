Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu

Türkiye'nin büyük bölümü kış ortasında baharı yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve ılık hava etkili olacak, sıcaklıklar lodosla yüksek değerlerde olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 1

Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

İşte il il beklenen hava durumu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 2

Beş büyük kenttede hava güneşli, rüzgarlar hafif, İstanbul ve Ankara 17, İzmir 21, Bursa 18, Antalya 19 derece. Hafta sonu yerel yağmur olabilecek.

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 3

Marmara'da güneşli, 3 gün yağış yok, sıcaklık artıyor, rüzgar hafif, Edirne ve Balıkesir 19, Çanakkale 18, Sakarya 20, Kocaeli 21 derece.

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 4

İç Anadolu'da bugünlerde hava daha güneşli, Eskişehir 16, Kayseri ve Konya 14, Sivas 13, Niğde 15 derece. Perşembe ve cuma hava daha sıcak, 18 dereceye yaklaşacak.

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 5

Ege'de rüzgar keşişleme yönünden çoğu yerde hafif Aydın, Muğla kıyılarında orta kuvvetli esiyor. Bu bölge de güneşli, Muğla 18, Manisa ve Denizli 21, Afyon ve Kütahya 16, Bodrum 22 derece. Yağış cuma günü gelebilir

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 6

Akdeniz ve Güneydoğu'da da hava açık, rüzgarlar kuzeyden kuru esiyor,  Adana 21, Mersin 20, Kahramanmaraş 15, Isparta 18 derece. Gaziantep 13, Diyarbakır 14, Şanlıurfa 15 derece.

Bahar havası devam edecek mi? İl il hava durumu - 7

Karadeniz'de güneşli günler sürüyor, rüzgarlar orta hızda, bölgenin batısı doğusundan daha ılık. Zonguldak 15, Bolu 18, Samsun ve Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu'da hafta genelinde hava açık, sabahları don oluşuyor, gece Erzurum -10, Kars -12 derece. Malatya ise öğle 14 derece.

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