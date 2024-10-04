Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Hafta ortasından itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıkları, hafta sonu ekim ayı ortalamasının 10-12 derece üzerine çıkacak. Hafta sonu beş büyük kentte güneş kendini gösterecek. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30 dereceyi görecek.
Hava sıcaklıkları, hafta sonu ekim ortalamasının 10-12 derece üzerine çıkacak.
Beş büyük kentte de güneşli bir hava yaşanacak. Rüzgar hafif esecek, sıcaklık 3-4 derece daha artacak.