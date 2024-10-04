Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Hafta ortasından itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıkları, hafta sonu ekim ayı ortalamasının 10-12 derece üzerine çıkacak. Hafta sonu beş büyük kentte güneş kendini gösterecek. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30 dereceyi görecek.

Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Hava sıcaklıkları, hafta sonu ekim ortalamasının 10-12 derece üzerine çıkacak.

Beş büyük kentte de güneşli bir hava yaşanacak. Rüzgar hafif esecek, sıcaklık 3-4 derece daha artacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonu 28 dereceye ulaşacak.

Ankara 26, İzmir ve Bursa 30 derece olacak. Güney daha da sıcak. Antalya 31 dereceyi görecek.

Hafta sonu öğle saatleri sıcak geçecek, geceleri ise artık daha serin olacak.
Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

MARMARA’DA LODOS HALSİZLİK YARATABİLİR

Marmara’da orta hızda esen lodos halsizlik yaratabilir. Hava güneşli.

Bölgede sıcaklıklar yeniden 30 dereceye çıkacak.

Gece saatlerinde ise Balıkesir 10, Sakarya ise 14 dereceye düşecek.
Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

EGE’DE HAVA YAZI ARATMAYACAK

Ege’de sahillerde lodos biraz daha sert esecek. Bölgede yazı aratmayan bir hava olacak.

Denizli 32, Manisa 33, Muğla 30, Kütahya 27, Bodrum 31 derece olacak.

Bölgede hafta sonu bulutlanma artacak.
Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

AKDENİZ GÜNEŞLİ VE SICAK

Akdeniz’de önümüzdeki günler güneşli ve sıcak geçecek.

Adana 32, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 32 derece olacak.

Deniz suyu sıcaklığı 27-28 derecelerde seyredecek.
Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

KARADENİZ’DE PAZAR AKŞAMI YAĞMUR İHTİMALİ VAR

Karadeniz’in doğusunda 4 gün yağış beklenmiyor.

Batı Karadeniz’de ise pazar akşamı yağmur ihtimali var.

Bolu ve Samsun 27, Zonguldak 25, Trabzon 24 derece olacak.
Bahar havası geri döndü: Hava sıcaklığı ortalamanın 12 derece üzerine çıkacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA HAVA AÇIK

Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açık.

Erzurum 19, Malatya 26 dereceye yükselecek.

Gece ise Erzurum 4, Kars 2 derece olacak.

Güneydoğu’da rüzgar kuzeyden esiyor. Gaziantep 31, Diyarbakır 29 derece.
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