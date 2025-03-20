Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırken bazı şehirlerde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Bugün, İstanbul ve Bursa'da hafif yağmur var, poyraz kuvvetli, İstanbul ve Bursa 7 derece. Ankara'da hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. İzmir'de şiddetli rüzgarla, sıcaklık 7 derece hissediliyor. Antalya bulutlu ve soğuk 12 derece.