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Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta sonu ise sıcaklıkların batı bölgelerde 10 derece artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak - 1

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırken bazı şehirlerde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün, İstanbul ve Bursa'da hafif yağmur var, poyraz kuvvetli, İstanbul ve Bursa 7 derece. Ankara'da hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. İzmir'de şiddetli rüzgarla, sıcaklık 7 derece hissediliyor. Antalya bulutlu ve soğuk 12 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak - 2

SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk etmesinin bekleniyor. Batı bölgelerde hava sıcaklıkların 10 derece artacağı belirtiliyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde havanın sıcak olması beklenirken ilerleyen günlerde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak - 3

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da poyraz kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Yalova boyunca hafif yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 7-8 derece. Sonraki günlerde hava güneşli, sıcaklık pazar günü 20 dereceye ulaşacak.

İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde boyunca kar yağışı iki gün daha sürecek, bölgede rüzgar da kuvvetli. Eskişehir'de ise kar zayıf, Konya'da da hafif olacak. Eskişehir 5, Konya 1, Kayseri 0 derece.

Ege'de sahillerde güneş görülebiliyor ama rüzgar yine şiddetli, sıcaklık Manisa, Muğla, Denizli boyunca 9-10, sahillerde 13-14 derece ancak hissedilen sıcaklık çok daha düşük değerlerde. Afyonkarahisar ve Kütahya'da kar yağışının zayıf olması bekleniyor.

Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak - 4

Akdeniz'de Adana, Mersin bölümünde yağmurun şiddeti azaldı, Adana-Kahramanmaraş boyunca yükseklere kar yağacak. Adana 10, Kahramanmaraş 5, Isparta bulutlu 3 derece.

Karadeniz'de kar Çorum, Samsun-Rize boyunca köylerde yoğun yağacak. Bolu-Kastamonu kesimi de kar yağışlı, sahillerde çoğunlukla yağmur etkili. Bolu 4, Zonguldak 7, Samsun ve Trabzon 6 derece.

Doğu Anadolu'da Malatya-Erzincan kesiminde yağış kara çevirecek. Ancak Van-Ağrı tarafında hava hala ılık, Erzurum 2, Malatya 5 derece. Güneydoğu'da Gaziantep kesimi soğuyacak, Bölgede yağmur ve Adıyaman'ın yükseklerinde kar bekleniyor. Diyarbakır yağmurlu ve daha ılık Gaziantep 6, Diyarbakır 12, Mardin 15 derece.

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