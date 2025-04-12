Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak
Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Yeni haftada batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı.
Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.