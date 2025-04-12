Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Yeni haftada batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak - 1

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Birçok bölgede kar yağışları şiddetini artırırdı. 

Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak - 2

Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklı bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak.

Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak - 4

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bahar havası geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece artacak - 5
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