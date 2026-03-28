Bahar havasına 1 haftalık ara

28.03.2026 05:58

Son Güncelleme: 28.03.2026 06:07

NTV - Haber Merkezi

Bir süredir özellikle iç ve batı kesimlerde etkisini gösteren bahar havası yerini soğuklara bırakıyor. Hava sıcaklığı 5 derece düşecek, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde yağmur yağacak. Bazı illerde ise sel uyarısı var.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yalancı bahar geride kalıyor. 1 haftalık kış şartları başlıyor.

Resmi Kurum

Megakent İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde 6 gün boyunca yağışlı hava bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Anadolu Ajansı

SEL UYARISI

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Resmi Kurum

12 İLE SARI KOD

MGM; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Anadolu Ajansı

Rüzgarın ise Ege ile Batı Akdeniz’in batısında 70 kilometre / saati bulacak şiddette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıklarının 4 Nisan'dan itibaren yükselmesi bekleniyor.

Resmi Kurum

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 8/13 derece.

 

- İstanbul 10/15 derece.

 

- Denizli 10/14 derece.

 

- İzmir 11/17 derece.

 

- Adana 12/22 derece.

 

- Ankara 4/17 derece.

 

- Samsun 8/18 derece.

 

- Erzurum 0/13 derece.

 

- Malatya 4/18 derece.

 

- Kars -14/-8 derece.

 

- Diyarbakır 5/18 derece.

 

- Gaziantep 8/16 derece.