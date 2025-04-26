Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı

Yurt genelinde sağanak yağışların etkisi devam ediyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak. Pazar günü ise megakenti ani sıcaklık düşüşü ile birlikte sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre önümüzdeki hafta sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor.

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde yağmurlu hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında da Pazartesi itibarıyla düşüş öngörülüyor.

İstanbul'da ise bugün öğleden sonra yer yer yağmur etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış öngörülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 2

İBB'DEN UYARI

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 3

CUMARTESİ HAVA DURUMU

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 4

PAZAR HAVA DURUMU

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 5

PAZARTESİ HAVA DURUMU

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 6

SALI HAVA DURUMU

Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı - 7

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

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