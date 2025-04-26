Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde yağmurlu hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında da Pazartesi itibarıyla düşüş öngörülüyor.



İstanbul'da ise bugün öğleden sonra yer yer yağmur etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış öngörülüyor.