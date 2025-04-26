Bahar havasına mola: İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı
Yurt genelinde sağanak yağışların etkisi devam ediyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak. Pazar günü ise megakenti ani sıcaklık düşüşü ile birlikte sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre önümüzdeki hafta sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde yağmurlu hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında da Pazartesi itibarıyla düşüş öngörülüyor.
İstanbul'da ise bugün öğleden sonra yer yer yağmur etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış öngörülüyor.