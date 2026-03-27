Bahar havasına veda. Valilik saat verdi, bugün başlıyor günlerce sürecek
27.03.2026 15:09
NTV - Haber Merkezi
Marmara Bölgesi, Edirne'den Sakarya'ya kadar kuvvetli sağanakların etkisinde. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden başlamak üzere hafta sonunda kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerini paylaşıp uyardı.
Buna göre, İstanbul’da hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor.
Valiliğin paylaştığı MGM verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası'nın batısının, gece saatlerinden itibaren ise kent genelinde etkili olacak.
Kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildiren Valilik, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağını açıkladı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAĞA DİKKAT!
Yarın ve pazar günü için de uyarı veren Valilik, megakentte gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.
Lodosun ile salı gününe etkisini sürdüreceği açıklandı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
BAHAR HAVASINA VEDA
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.