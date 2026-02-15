Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu

15.02.2026 05:57

Son Güncelleme: 16.02.2026 00:49

NTV - Haber Merkezi

Türkiye, Libya üzerinden gelen lodosla birlikte yalancı baharın etkisini kısa sürede olsa yaşadı. Şubat ortasında nisan-mayıs havası yaşatan sistem yeni haftada etkisini kaybedecek, hava giderek soğuyacak. İstanbul'da bugün sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde ise fırtına etkili oluyor.

Anadolu Ajansı

İstanbul'da, uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından bugün sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi.

Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu 1
Anadolu Ajansı

İstanbul'un birçok noktasında uzun bir aradan sonra yükselen hava sıcaklığının da etkisiyle herkes dışarıya çıktı.

Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu 2
Anadolu Ajansı

Bugün sıcaklıklar şubat ortasında nisan-mayıs değerlerine yükseldi. İstanbul ve Ankara 23, Sakarya, Kocaeli, Bursa çevreleri 25, Ege ile Akdeniz ise 22-23 dereceleri gördü. 

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI 3
Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

 

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

 

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

ÇATILAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE UÇTU 4
Anadolu Ajansı

Uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, inaşaatlardan tuğlalar sokaklara düştü. 

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.

 

Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.

Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu 5
IHA

Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.

 

Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.

 

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL DAHİL 14 İLE SARI UYARI 6
Resmi Kurum

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop ve Tekirdağ için sarı kod yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

ÇÖL TOZU GELİYOR 7
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? 8
Anadolu Ajansı

Yalancı baharın yeni haftada etkisini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu 9
Resmi Kurum

Yarın batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Bahar havasının ardından fırtına İstanbul'u vurdu. Çatılar ve bina kaplamaları uçtu 10
Anadolu Ajansı
