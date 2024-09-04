Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başladı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a ağlayarak seslenen Nihal Candan, "Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik." dedi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.
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