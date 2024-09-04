Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başladı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a ağlayarak seslenen Nihal Candan, "Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik." dedi.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 1

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı. 

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Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 2

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 3

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 4

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 5

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında - 6

İddianamede Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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