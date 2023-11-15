Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunu
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.
Şüpheliler, Vergi Dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan "birim amiri Veysel" olarak tanıttıkları kişi üzerinden ihale yoluyla aldıkları araçları, piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıklarını söylüyor.
Whatsapp üzerinden araç ve fiyat listesi gönderdikten sonra teklifte bulunup araç bedelinin yüzde 10'unu peşin alarak paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağlıyorlar.
Daha sonrasında ise çeşitli bahaneler öne sürülerek vadettikleri araçları teslim etmeyip kayıplara karışıyorlar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan mütalaada dolandırıcılık yöntemine ilişkin bu suçlamalar yer aldı.