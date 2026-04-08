Bahar yerine kar geri geldi
08.04.2026 12:55
Son Güncelleme: 08.04.2026 13:06
AA
Bahar ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar yükselmişken, son günlerde düşüş yaşandı. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok şehirde kar yağışı etkili oldu.
Nisan ayı geldi ancak bahar henüz başlamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı kentlerin yüksek kesimleri kar ile kaplandı.
TOKAT
İlçe merkezi ile 1600 rakımlı Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede nisan ayında kar yağışı görüldü.
Binaların çatıları ile arazinin beyaza büründüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
BOLU
Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylası ile Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerinde görülen sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından bölgede bazı alanların beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu.
Öte yandan kent merkezinde, sağanak aralıklarla devam ediyor.
KARABÜK
Karabük'ün Ovacık ilçesinde de yüksek kesimlere kar yağdı.
Beydili köyü, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
ÇANKIRI
Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş, Orta ve Ilgaz ilçelerinde kara dönüştü.
Etkili olan kar yağışı sonrası araçların üzeri ve arazi beyaza büründü.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.