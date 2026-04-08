Bahar yerini kışa bırakıyor. Sıcaklık düşecek, kar yağacak
08.04.2026 04:51
NTV - Haber Merkezi
Nisan ayı ile birlikte sıcaklıklar yükselmişti ancak hava tekrar soğuyor. İstanbul'da cuma günü sıcaklık 10 derece düşecek, Ankara'da ise kar bekleniyor. Bazı noktalarda ise şiddetli yağmur uyarısı var. Peki sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine dönecek?
Bahar ile birlikte sıcaklıklar yükseldi derken tekrar kış geliyor. Balkanlar ve Rusya üzerinden ilerleyen soğuk hava dalgası, İstanbul'a bugün giriş yapacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “İstanbul'da bugün hafif yağmur var. Sıcaklık karayelin etkisiyle 7-8 derece hissedilecek. Perşembe günü 10 derece, yine yağmurlu bir hava var. Cuma günü yine yağış var, hava da soğuyarak 8 dereceye inecek.” dedi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini belirten Çalışkan, “Yani Uludağ'da Kartalkaya'da bu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü özellikle don oluşabilir. ” diye konuştu.
Meteorolojinin haftalık raporuna göre, yağışların hafta sonu da devem edeceği ve yeni haftayla birlikte ise sıcaklıkların tekrar yükseleceği öngörülüyor.
ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR
Ankara'nın gelecek 3 gün boyunca yağışlı beklenirken, sağanak şeklinde olacak yağışların cuma günü yer yer kar şeklinde görüleceğini vurgulandı.
Bu hafta başkentte en yüksek hava sıcaklığının 9 derece, cumartesi günü sabah saatlerinde ise sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, K.Maraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve zirai don uyarısı yapıldı.