Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakacak: Hafta sonuna dikkat!
Yüksek değerlerdeki sıcaklıklar hafta sonu ve gelecek hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.
Bahar havası sona eriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini bildirdi.