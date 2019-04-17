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Baharda Doğu'ya kar sürprizi

Anadolu Ajansı

Bahar ayında Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu. Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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    ERZURUM

    ERZURUM
    Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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    Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentin tamamını yeniden beyaza bürüdü.

    İlkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda etkili olan kar yağışı dolayısıyla sürücüler de kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


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    Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

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    Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.
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    HAKKARİ

    HAKKARİ
    Hakkari ve Yüksekova ilçesi, nisanda kar yağışıyla beyaza büründü.

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    Kent merkezi ve Yüksekova'da etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle evlerin çatıları, araçlar, ağaçlar ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

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    Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.


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    Vatandaşlardan Cihan Ayaz, Hakkarililerin uyandıklarında kenti beyaz örtüyle kaplı görünce şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.
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    ARDAHAN

    ARDAHAN
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