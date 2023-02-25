Baharı beklerken buz kesti

Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Bahar aylarının gelmesine sayılı günler kala, kentte sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü.

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Kars eksi 22’yi gördü, soğuk havanın etkili olduğu ilde adeta her yer buz tuttu.


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Vatandaşlar ise “baharın gelmesini beklerken, kışın en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz” diyerek havanın ne kadar soğuk olduğuna dikkat çekti.


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Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 22’yi gösterdiği Kars’ta soğuktan işyerlerinin kilitleri ve pencereleri dondu, soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluştu.


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Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve kilim örttü.

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Soğuktan Kars’ta bir işyerinin camlarında buz kitlesi oluştu. İşyeri çalışanları buz tutan cam ve çerçeveleri adeta kazıyarak buzlarını temizledi.


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İşyerinin donan kapı kilidi ve camlarını havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.



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Kars’ta soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Evet Kars’ta baharın gelmesini beklerken, sabaha eksi 22 derece soğuk ile uyandık. Kars donuyor adeta, kışın en zemheri, en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz Kars’ta” dedi.

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