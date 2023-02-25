Baharı beklerken buz kesti

Kars’ta soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Evet Kars’ta baharın gelmesini beklerken, sabaha eksi 22 derece soğuk ile uyandık. Kars donuyor adeta, kışın en zemheri, en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz Kars’ta” dedi.