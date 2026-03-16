Baharı beklerken eksi 15 dereceyi gördüler. Çatılarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Bahar beklentisinin yerini yeniden şiddetli soğuklara bıraktığını ifade eden Erol Demirkaya, "Kars'ta baharı beklerken her taraf dondu. Havalar eksi 20 dereceyi buldu. Akşam saatlerinde soğuk daha da artıyor. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Köy sakinlerinden Murat Aydın, çatıdan kopardığı buz kütlesiyle birlikte yaşanan soğuğu anlattı. Buzun uzunluğunun neredeyse kendi boyuna ulaştığını belirten Aydın, yaşanan kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini söyledi.

Aydın, "Baharı beklerken havaların eksi 15-20 dereceye düşmesi baharın biraz geç geleceğini gösteriyor. Kars'ta bu sene hayat şartları baya zorlaştı. Evin yüksekliği yaklaşık 3 metre. Boyum 1 metre 69 santim, kopardığımız buzun uzunluğu ise yaklaşık 1 metre 60 santim." diye konuştu.