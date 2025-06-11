Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?"

KATİLDEN ÇELİŞKİLİ İFADE, HAKİMDEN İTİRAZ

Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden üç kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmaya taraf ve sanık avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Rüstem Elibol, "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve herşey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu." dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Elibol, "İstanbul'a akşamüstü geldik. Amacımız ev bakmaktı. Olay böyle gelişti." dedi.

Arkadaşlarının bir suçu olmadığını öne süren katil zanlısı "İstanbul'a eşimle barışmak için gelmiştim yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın' deyince çok sinirlendim." dedi.

Olaydan önce üç gün boyunca İstanbul'u gezdiklerini anlatan Elibol, pişman olduğunu iddia etti.