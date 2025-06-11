Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?"

Bahar Aksu isimli kadının İstanbul'un orta yerinde öldürülmesine ilişkin ilk dava görüldü. Katil zanlısı Rüstem Elibol, duruşmadaki ifadesinde kiralık ev bakmaya geldiğini söyledi. Hakim, "Ev bakmaya silahla mı geldin?" diye itiraz etti.

Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?" - 1

Bahar Aksu cinayetinde yargılama başlıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan cinayet, 5 Mayıs günü Şişli'de işlendi.

Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.

Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?" - 2

KATİLDEN ÇELİŞKİLİ İFADE, HAKİMDEN İTİRAZ

Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden üç kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmaya taraf ve sanık avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Rüstem Elibol, "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve herşey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu." dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Elibol, "İstanbul'a akşamüstü geldik. Amacımız ev bakmaktı. Olay böyle gelişti." dedi.

Arkadaşlarının bir suçu olmadığını öne süren katil zanlısı "İstanbul'a eşimle barışmak için gelmiştim yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın' deyince çok sinirlendim." dedi.

Olaydan önce üç gün boyunca İstanbul'u gezdiklerini anlatan Elibol, pişman olduğunu iddia etti.

Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?" - 3

"O ZAMAN NİYE SİLAHLA GELDİN?"

Elibol, İstanbul'da iki ya da üç gün kaldık. Sonra Çanakkale'ye geri gittik. Samet'i alıp tekrar İstanbul'a geldik. Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik." şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİLİ İFADEYE İTİRAZ

Elibol, "O zaman niye silahla geldin?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Öldürme niyetim yoktu barışmak için geldim.Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar ile iletişime geçmedim hiç."

Mahkeme başkanının "Neden emniyette ifade vermedin?" sorusuna ise Elibol, "Emniyette olayın şokuyla kafam karıştı bu nedenle susma hakkımı kullandım" cevabını verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?" - 4

ÇANAKKALE'DEN GELİP KEŞİF YAPTILAR

Katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette verdiği ifadede cinayeti kabul edip, "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." demişti.

Olayın yaşandığı 5 Mayıs'tan önceki cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini anlatmıştı.

Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş, şüphelilerin cinayetten önce bir oteldeki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." demişti.

Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?" - 5

"OLDUKÇA TEDİRGİNİM"

Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'deki bir terzi ise çok neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlatmıştı.
Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" demişti.

BAHAR İKİ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bahar Aksu ile eski eşi 2019 yılında evlenmişti. Şiddet evliliğin ilk yıllarında ortaya çıktı.

Aksu, 2020 yılında tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi oldu.

Genç kadın, tehditler sonrası 5 Mayıs günü sokak ortasında öldürüldü.

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