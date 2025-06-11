Bahar'ın katilinin çelişkili ifadesine hakimden itiraz! "Ev bakmaya silahla mı geldin?"
Bahar Aksu isimli kadının İstanbul'un orta yerinde öldürülmesine ilişkin ilk dava görüldü. Katil zanlısı Rüstem Elibol, duruşmadaki ifadesinde kiralık ev bakmaya geldiğini söyledi. Hakim, "Ev bakmaya silahla mı geldin?" diye itiraz etti.
Bahar Aksu cinayetinde yargılama başlıyor.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayet, 5 Mayıs günü Şişli'de işlendi.
Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.
Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.