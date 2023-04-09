imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı.

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 1

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, hava sıcaklığının yükselmesiyle karlar erimeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 2

Eriyen karların ardında yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz ve mavi kardelenler çiçek açtı.

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 3

Merkeze bağlı Ağadeve köyü bölgesindeki ovada kardelenler görüntülendi.

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 4

Sarıkamış ilçesinde de kar sonrasında güzel manzaralar oluştu.

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 5

İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan karın ardından 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde sarıçam ağaçlarının karlı görüntüsü ve karlar içinde kalan çiğdemler ile oluşan küçük göletler doğanın bütün güzelliklerini sergiledi.

Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 6
Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 7
Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER