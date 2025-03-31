Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da

Baharın müjdecisi leylekler, kısmen karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı.

Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da - 1

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da - 2

Ülkede kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ilçede, havalar ısınmaya başladı.

Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da - 3

Kısmen karla kaplı ilçeye gelmeye başlayan baharın müjdecisi leylekler, elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yaptı.

Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da - 4

Leyleklerin gelişi, yöre halkını da sevindirdi.

Baharın müjdecisi leylekler karla kaplı Ardahan'da - 5

Yaz boyunca bölgede konaklayacak leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER