Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

Hava sıcaklıklarının artmasını bekleyen vatandaşlar, cemre düşme tarihlerini araştırıyor. Havaların ısınmasını temsil eden cemre, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Peki, ilk cemre ne zaman, hangi ayda düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...

Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 1

Ocak ayının son günlerinde cemre düşme tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Baharın gelişini temsil eden cemre, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 2

BİRER HAFTA ARAYLA DÜŞÜYOR

Cemre’nin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır.

Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 3

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 4

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi oalarak tanımlanır.


Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 5

Bazı kaynaklara göre, cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100.gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağıyla açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir.

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