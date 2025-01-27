Baharın müjdecisi olarak biliniyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri
Hava sıcaklıklarının artmasını bekleyen vatandaşlar, cemre düşme tarihlerini araştırıyor. Havaların ısınmasını temsil eden cemre, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Peki, ilk cemre ne zaman, hangi ayda düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...
Ocak ayının son günlerinde cemre düşme tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Baharın gelişini temsil eden cemre, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor.