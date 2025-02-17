Baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor: Asırlık geleneğin bereket ve sağlık getireceğine inanıyorlar
Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı köylerde yüzyıllardır süren ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen "Köse Etkinliği" yaşatılıyor.
Koyunların doğum yapmaya başlamasıyla birlikte her yıl düzenlenen bu etkinlik, köy halkı tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dedelerden torunlara aktarılan bu gelenek, köyün birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor.