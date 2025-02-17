Baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor: Asırlık geleneğin bereket ve sağlık getireceğine inanıyorlar

Köy sakinlerinden Fırat Işık, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin önemine dikkat çekerek, "Bu geleneği dedelerimizden, atalarımızdan devraldık. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Unutulmaması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Bu geleneği gelecek nesillere, çocuklarımıza teslim etmemiz gerekiyor" dedi.