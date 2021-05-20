Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi baharla birlikte şenlendi, safari bölümünde baharla birlikte 14 yeni yavru dünyaya geldi.

İHA 20.05.2021 - 11:07

Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 1
Malatya kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 78 türden bin 249 tane hayvana ev sahipliği yapıyor.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 2
Baharın gelmesiyle birlikte hayvanat bahçesinin safari bölümde bulunan hayvanlar doğum yapmaya başladı.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 3
Hayvanat bahçesinin safari bölümüne doğumlarla birlikte 5 cüce keçi, 2 dağ keçisi, 2 wallaby ve 5 ceylan dahil oldu.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 4
Dünya’ya gözlerini açan yavrular, güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyorlar.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 5
Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, baharla birlikte safari bölümündeki doğum yapmaya başladığını belirterek, “Hayvanat bahçemizde 78 türden bin 249 tane hayvan var. Baharın gelişiyle birlikte özellikle doğumlarımız başladı" dedi.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 6
Altaş, "Safari alanımızdaki ceylanlarımız, cüce keçilerimiz, wallabadilerimiz, geyiklerimiz doğum yapmaya başladı" şeklinde konuştu.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 7
"Ceylanlarımızdan son 2 hafta içerisinde 5 tane yavrumuz oldu" diyen Altaş, "15 tane ceylanımız vardı, şuan da 20 taneye çıktı" ifadelerini kullandı.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 8
Altaş, "Cüce keçilerimiz 8 taneydi, en son 5 tane daha doğum yaptı. Hatta bir cüce keçimiz üçüz doğurdu” dedi.
Baharla birlikte hayvanat bahçesi nüfusu artıyor - 9

Altaş şöyle konuştu:

"Baharın gelişiyle birlikte yeni doğan yavrularımızı görmek için ziyaretçilerimizi her zaman bekliyoruz. Ziyaretçilerimizi hafta içi bekliyoruz"

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