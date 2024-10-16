Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek

Adana'nın Kozan ilçesinde tescilli Kuytucak Narında hasat başlarken, bahçede kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 1

Kuytucak Mahallesinde atalardan kalan nar bahçelerinde hasat başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 2

İnce kabuğu iri taneleri ve aroması ile Kozan Ticaret Odası tarafından 2 yıl önce coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak Nar'ının hasadı 15 gün sürecek.

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 3

Üretici Ahmet Ağluç (71) köyde nar hasadını imece usulü yaptıklarını ifade ederek, “Bu yıl kurak geçti.

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 4

Don olmayınca nar erken olgunlaştı toprak kabarmadı. Kuytucak Narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor.

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 5

Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçe de kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz” dedi.

Bahçede kilosu 20 lira: Hasadı 15 gün sürecek - 6
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