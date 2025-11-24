Bahçeden kemikler çıktı, Emrah Elveren cinayeti dört yıl sonra çözüldü
24.11.2025 15:17
İHA, AA
Yalova'da kaybolan Emrah Elveren'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Elveren'in arkadaşının bahçesinde yapılan kazıda, insan kemikleri bulundu.
Yalova'da 4 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
Altınova ilçesi Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu.
AHMET Ş.'NİN ADINI VERDİLER
Yaklaşık dört yıldır aranan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Ş. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesiyle jandarma bu kişiyi gözaltına aldı.
BAHÇEDEKİ KEMİKLER EMRAH ELVEREN'İN ÇIKTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi tamamlandı.
Yapılan eşleşmede kemiklerin Elveren'e ait olduğu belirlendi.