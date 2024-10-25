Bahçelerde "deve dişi" hareketliliği: "İçine kurt girmeyen tek meyve"

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, ilçelerinde 3 bin dekar alanda deve dişi nar üretimi yapıldığını söyleyerek, "Deve dişi birinci sınıf sofralık kaliteli narımızı Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız buyurun gelin İnhisarın narını hep birlikte yiyelim. Geçen yıl düşük ve 3 bin 500, 4 bin ton civarında ide. Bu yıl 10 bin rekolte bekliyoruz. Verim çok güzel bu sene 10, 15 Lira arasında değişiyor fiyatları. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Eskişehir gibi çevre illerin tamamına biz nar gönderiyoruz" dedi.