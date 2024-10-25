Bahçelerde "deve dişi" hareketliliği: "İçine kurt girmeyen tek meyve"
Bilecik'in narıyla ünlü İnhisar ilçesinde her bahçede hasat hareketliliği yaşanırken, üretici Murat Güler bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi. Güler, "İçerisine kurt girmeyen tek meyvedir nardır. Gönül rahatlığı ile çoluk çocuk ailece herkes yiyebilir, hatta suyunu sıkıp içebilir" dedi.
Bilecik'te, mikroklima etkisi sayesinde 'Deve dişi' cinsi nar üretiminin yoğun olduğu Orta Sakarya Vadisi'ndeki İnhisar ilçesinde üreticiler hasada başladı. İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen İnhisar narında bu yıl 3 bin dekar alandan 10 bin ton ürün alınması bekleniyor.