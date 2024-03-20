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Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye başkan adayları

Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bahçelievler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları..

Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye başkan adayları - 1

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Bahçelievler Belediyesini 169.414 alınan oy ve %49.89 oy oranı ile AK Parti adayı Hakan Bahadır kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.89
  • CHP%45.23
  • Saadet Partisi%1.79
  • DP%1.19
  • BBP%1.15
  • DSP%0.34
  • Diğer%0.41

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye başkan adayları - 2

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır Kimdir?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini sürdüren Dr. Hakan Bahadır aynı üniversitede radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Mersin’deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurdu. Nişantaşı Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği, Türk Manyetik Rezonans Derneği Üyeliği, European Society of Radiology (Avrupa Radyoloji Birliği) üyeliği gibi ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel ve sosyal faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunda sorumluluk üstlendi.

AK Parti’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003–2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin ardından, 2009–2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 4 yıl Bahçelievler’de önemli siyasi çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Hakan Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Dr. Hakan Bahadır, 31 Mart 2019 seçimlerinde %49,89 oy alarak Bahçelievler Belediye Başkanı seçilmiş olup görevini devam ettirmektedir. Judo sporu ile ilgilenen ve iyi derecede İngilizce bilen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye başkan adayları - 3

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAKAN BAHADIR
  • EMİNE GÜLİZAR EMECAN
  • FEYZANUR YILMAZ
  • TUGAY ÇAPUN
  • KEREM USTA
  • SEMA MEN
  • METİN TÜRK
  • HALE MİLDAN
  • ULAŞ ÖZTÜRK
  • CAVİT ÖZDOĞAN
  • AYHAN ERENSOY
  • ŞEREF GÜL
  • GALİP KARAYİĞİT
  • MUSTAFA MÜFİT TEKELİ
  • NALAN ILGIN
  • YAŞAR AVCI
  • SÜLEYMAN ALPAYDİN
Bahçelievler Belediyesi hangi partide? Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye başkan adayları - 4

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Büyükçekmece Seçim Sonuçları
Çatalca Seçim Sonuçları
Çekmeköy Seçim Sonuçları
Esenyurt Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
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Kağıthane Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
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Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
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