Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi

İstanbul Bahçelievler'de 3 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının, gaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 1

Şirinevler'de 28 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 2

Patlamayla ilgili ulaşılan itfaiye raporunda, patlamanın ocağa bağlı doğalgaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğunun yazdığı öğrenildi.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 3

Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 4

Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 5

Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğalgaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 6

Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 7

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır.''

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 8
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 9
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 10
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 11
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi - 12
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