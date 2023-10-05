Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü doğalgaz patlamasında kasıt izi

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır.''